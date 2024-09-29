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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Sept. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Northern Illinois game grades by PFF

The Wolfpack Central — NC State goes back to basics to grind out win

The Wolfpack Central — Video reel: Wolfpack play with an edge, create turnovers

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren happy to top previous school

The Wolfpack Central — Final: NC State 24, Northern Illinois 17

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Northern Illinois at NC State

Charlotte Observer — One week after Clemson collapse, NC State football defense shows growth against NIU

Charlotte Observer — Defense wins the day: 3 takeaways from NC State football’s win over Northern Illinois

Fayetteville Observer — NC State practice habits help Wolfpack improve in Week 5 win

Technician — NC State football holds on for 24-17 win over Northern Illinois

Technician — NC State football’s secret weapon: Noonkester’s pinpoint punting secures 24-17 win over Northern Illinois

GoPack.com — NC State Puts on Defensive Show in 24-17 Victory Over NIU

GoPack.com — Wolfpack Opens Conference Play with a Sweep over Virginia Tech

GoPack.com — Pack Faces Tight Loss to Duke at Home

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