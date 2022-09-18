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Wolfpack newsstand — Sept. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's defense, special teams come through

The Wolfpack Central — Video: NC State's Aydan White has big game

The Wolfpack Central — Video: NC State's Demie Sumo-Karngbaye learns valuable lesson

The Wolfpack Central — Video: NC State's Payton Wilson happy to be playing again

The Wolfpack Central — Video: NCSU coach Dave Doeren breaks down win over Texas Tech

The Wolfpack Central — Final: No. 16 NC State 27, Texas Tech 14

The Wolfpack Central — Box score/game story: No. 16 NC State 27, Texas Tech 14

Raleigh News & Observer —While offense tries to find its way, NC State defense meets expectations in win over Texas Tech

Raleigh News & Observer —Three things we learned about NC State football team in its 27-14 win over Texas Tech

Raleigh News & Observer —Defense impresses as No. 16 NC State football beats Texas Tech 27-14 to improve to 3-0

Raleigh News & Observer —Watch the light show in NC State football's game against Texas Tech

Charlotte Observer — Will NC State move up in latest AP poll for college football? Could Wake Forest fall?

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: Can this offense be saved before facing Clemson?

Fayetteville Observer — How Dave Doeren's challenge led to Demie Sumo's redemption against Texas Tech

Fayetteville Observer — NC State football vs. Texas Tech report card: The defense earns an A+ while offense misses the mark

Fayetteville Observer — Defense fuels NC State football’s win over Texas Tech

Fayetteville Observer — ACC football power rankings: Should NC State or Florida State be No. 2?

GoPack.com — #16 Pack Records Sell-Out Win Over Texas Tech

Technician — NC State football brushes past Red Raiders with solid defense, special teams

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