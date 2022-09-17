News More News
{{ timeAgo('2022-09-17 22:51:36 -0500') }} football Edit

Video: NC State's Payton Wilson happy to be playing again

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt junior outside linebacker Payton Wilson returned to action and had 10 tackles during the Wolfpack's win Saturday night.

NC State never trailed in a 27-14 win over visiting Texas Tech to improve to 3-0 on the season.

Click below to watch Wilson's press conference.

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}