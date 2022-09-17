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Video: NC State's Aydan White has big game

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State sophomore Aydan White got the start at cornerback and came through with two interceptions, one of which he returned 84 yards for a score, plus a sack Saturday.

White and the Wolfpack pulled out a 27-14 win over visiting Texas Tech to improve to 3-0 on the season.

Click below to watch White's press conference.

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