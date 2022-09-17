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Texas Tech at No. 16 NC State updates

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

No. 16 NC State is hosting Texas Tech at 7 p.m. today at Carter-Finley Stadium on ESPN2.

Both teams carry a 2-0 record into the contest. NC State has wins over East Carolina and Charleston Southern this season.

Related link — Running box score and play-by-play of Texas Tech at NC State

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