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Wolfpack newsstand — Oct. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Memphis, NC State battling for top 60 Ty-Laur Johnson

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State commit Tamarcus Cooley

The Wolfpack Central — Top 75 senior Madison Cox finds perfect fit at NC State

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State senior target Chris Peal

The Wolfpack Central — Sophomore standout Ian Coleman grew up NC State fan

The Wolfpack Central — Sophomore wing Zacch Wiggins excited to visit NC State

Raleigh News & Observer —Dennis Smith Jr.’s new coach has his back. It might pay off nicely for him and the Hornets

Greensboro News-Record — Matt Calkins: It's becoming hard to watch Russell Wilson

Fayetteville Observer — Re-ranking ACC quarterbacks midway through the college football season

GoPack.com — NC State Concludes Regular-Season Home Slate Against Louisville

GoPack.com — Two Historic NC State Athletes Announced as Recipients of the ACC UNITE Award

GoPack.com — Pack Falls Short in Durham

GoPack.com — Johnson, Brown-Turner, Rivers Collect Preseason Honors from ACC

GoPack.com — NC State Concludes Regular-Season Home Slate Against Louisville

GoPack.com — Doeren Named to Dodd Trophy Midseason List

Technician — Women’s soccer by the numbers: Struggling offense, tough opponents create rough stretch

Technician — Pack volleyball loses close, 3-1 game against Duke

Technician — MLB Pack Pros: Rodón, Turner reassert greatness in 2022

Technician — MiLB Pack Pros: Class of 2021 shines in another season

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