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Wolfpack newsstand — Nov. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State has special win over Wake Forest

The Wolfpack Central — Box score: NC State 30, Wake Forest 21

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren appreciates 'awesome win'

The Wolfpack Central — Video: NC State freshman MJ Morris wins over fan base

The Wolfpack Central — Video: NC State's Darryl Jones gets two touchdowns

The Wolfpack Central — Video: NC State's Isaiah Moore plays with heavy heart

The Wolfpack Central — Final: No. 21 NC State 30, No. 20 Wake Forest 21

Deacons Illustrated — My Take: Wake Forest shown again what life is like for ranked team

Deacons Illustrated — Wake Forest drops second straight game

Raleigh News & Observer —NC State wide receivers step up, help lead Wolfpack to 30-21 win over Wake Forest

Raleigh News & Observer —With MJ Morris at QB, here’s what we learned about NC State in win over Wake Forest

Raleigh News & Observer —NC State Wolfpack beats Wake Forest Demon Deacons 30-21 in ACC Atlantic Division game

Raleigh News & Observer —Photo Gallery: NC State football vs Wake Forest

Fayetteville Observer — NC State's Isaiah Moore honors late grandmother after Wake Forest win

Fayetteville Observer — How the Wolfpack earned straight A's for the first time this season

Fayetteville Observer — MJ Morris, defense shine as NC State football knocks off Wake Forest

Winston-Salem Journal — N.C. State beats Wake Forest 30-21 in Raleigh on Saturday night

GoPack.com — Morris, Wolfpack Defense Lead NC State to 30-21 Victory Over No. 20 Wake Forest

Technician — NC State football extends home win streak to 16, upsets rival Wake Forest

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