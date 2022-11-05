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Video: NC State coach Dave Doeren appreciates 'awesome win'

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren has put his program in place to play important games down the stretch.

Doeren and the Wolfpack had an "awesome win" against Wake Forest, winning in all three units Saturday — offense, defense and special teams. NC State improved to 7-2 overall with a 30-21 victory against WFU.

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