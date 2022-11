NC State freshman quarterback MJ Morris threw three touchdowns in his first start to lead the Wolfpack to a 30-21 win. The Wolfpack have a 7-2 overall mark and new-found hope thanks to Morris. Wake Forest falls to 6-3 overall.

Final statistics (11:28 p.m.)

Crucial drive and FG for Wolfpack (11:16 p.m.)

Senior kicker Christopher Dunn makes the 25-yard field goal and NC State leads 30-21 with 2:54 left in the game.

Wake Forest pulls within one possession (11:03 p.m.)

Wake Forest quarterback Sam Hartman rolls out and finds wide receiver A.T. Perry for the 29-yard touchdown. NC State leads 27-21 with 6:54 left in the game.

Statistics through three quarters (10:31 p.m.)

Christopher Dunn blasts FG (10:23 p.m.)

Senior kicker Christopher Dunn makes a 51-yard field goal, and NC State leads 27-14 with 2:01 left in third quarter.

NC State surges to 24-14 lead (10:13 p.m.)

NC State wide receiver Darryl Jones wins the jump ball from one-yard out and the Wolfpack leads 24-14 with 6:14 left in the third quarter.

Halftime statistics (9:37 p.m.)

NC State's offensive line dominates drive (9:27 p.m.)

NC State quarterback MJ Morris has all day and he finds wide receiver Darryl Jones for the 13-yard touchdown. What a terrific drive by the offensive line. NC State leads 17-14 with 1:30 left in the half.

WFU surges to lead (9:17 p.m.)

Wake Forest slot receiver Taylor Morin snags the 24-yard touchdown pass. Wake Forest leads 14-10 with 4:11 left in the second quarter.

NC State gets first touchdown, up 10-7 (9:07 p.m.)

NC State had the Keyon Lesane drive, where he caught a 44-yard post in traffic, and then the wide receiver took a lick on a 12-yard slant for a touchdown. NC State leads 10-7 with 7:39 left in the second quarter.

WFU gets the first touchdown (8:58 p.m.)

Running back Christian Turner gets the two-yard touchdown run and Wake Forest leads NC State 7-3 with 10:19 left in the second quarter.

First quarter statistics (8:39 p.m.)

Christopher Dunn makes FG (8:18 p.m.)

Christopher Dunn makes a 33-yard field goal, after it hit the left goal post. NC State leads 3-0 with 8:04 left in the first quarter. The Wolfpack capitalized on safety Jakeen Harris' interception.