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Video: NC State's Isaiah Moore plays with heavy heart

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior middle linebacker Isaiah Moore came up big Saturday with 10 tackles and a sack to help the Wolfpack top Wake Forest 30-21.

NC State defense came through with four sacks, had three interceptions and held the Demon Deacons to 17 rushing yards at Carter-Finley Stadium.

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