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Video: NC State freshman MJ Morris wins over fan base

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman quarterback MJ Morris has rejuvenated the Wolfpack offense.

Morris threw for 210 yards and three touchdowns in leading NC State to a 30-21 home win over Wake Forest on Saturday.

Morris said he knows he needs to "bring the juice" and the fans also fed off that vibe. The crowd serenaded the 19-year-old toward the end of the victory.

Click below to watch the video:

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