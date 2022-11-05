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Video: NC State's Darryl Jones gets two touchdowns

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior wide receiver Darryl Jones had two big touchdowns in a big 30-21 victory Saturday at Carter-Finley Stadium.

Jones talked about the ability freshman quarterback MJ Morris possesses and how he belies his age of 19 years old. Jones appreciates the youthful energy Morris brings to the squad.

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