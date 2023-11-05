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Wolfpack newsstand — Nov. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Strong defensive effort helps NC State become bowl eligible

The Wolfpack Central — Video: Dave Doeren proud to be NC State's all-time winningest coach

The Wolfpack Central — Video: NC State CB Aydan White with key interception

The Wolfpack Central — Video: NC State star linebacker Payton Wilson helps shut down Miami

The Wolfpack Central — Video: Jordan Poole gets first TD since 2019

The Wolfpack Central — Final: NC State 20, Miami 6

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Miami at NC State

Canes County — Five Takeaways from Miami's 20-6 loss to NC State

Miami Herald — Freshman running back Fletcher a bright spot in Hurricanes’ loss at NC State

Miami Herald — Miami falls at NC State, crushing ACC hopes as undefeated No. 4 FSU in Tally looms

Raleigh News & Observer —It’s basketball season in the Triangle again, and there’s too much truth in that old joke

Raleigh News & Observer —The 2023-24 Charlotte Observer boys’ high school basketball preview

Raleigh News & Observer —Photos: NC State defeats Miami

Charlotte Observer — Myers Park is No. 1 in the Sweet 16, with an eye on boys’ basketball history books

Charlotte Observer — NC State football has a new record. Dave Doeren earns 78th victory in win over Miami

Charlotte Observer — Three takeaways from N.C. State football’s win over Miami as Dave Doeren sets wins record

Fayetteville Observer — NC State basketball vs. The Citadel: Scouting report, prediction

Fayetteville Observer — NC State football coach Dave Doeren makes history with Wolfpack

GoPack.com — Doeren Makes History as Wolfpack Becomes Bowl Eligible

GoPack.com — Saniya Rivers Earns Spot on Naismith Trophy Preseason Watch List

GoPack.com — #3 Wrestling Dominates at #26 Appalachian State

GoPack.com — Pack Men Win, Women Split in Tri-Meet Against Georgia and Duke

GoPack.com — Kiefer Will Not Return

Technician — NC State men’s soccer head coach George Kiefer will not return

Technician — Wolfpack volleyball falls to Boston College in five sets

Technician — NC State football shuts down Hurricanes, defense dominates in 20-6 win

Technician — NC State wrestling wins second duels tournament of season

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