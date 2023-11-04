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Video: Jordan Poole gets first TD since 2019

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt sophomore Jordan Poole recently made the move from outside linebacker to fullback kind of role.

Poole caught a 12-yard touchdown pass in the first quarter, which was the first time he's reached the end zone since playing for Oakboro (N.C.) West Stanly High against West Montgomery on Oct. 25, 2019.

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