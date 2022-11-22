The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBvZmZlcnMgUGl0dHNidXJnaCBjb21taXQ6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YQVJ0aHdScWw2Ij5odHRwczovL3QuY28vWEFS
dGh3UnFsNjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBO
Q1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05D
U3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1OTUwNDAwMDM1MzI0MTQ5ODE/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgRHVxdWVzbmUgcmVjZWl2ZXI6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9NanBjQUJOQkhDIj5odHRwczovL3QuY28vTWpwY0FCTkJIQzwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2
YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZh
bHMvc3RhdHVzLzE1OTQ4NzU0NTIwMTkxNTA4NDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FQSBTcG9ydHMgaXMgcmVwb3J0ZWRseSBleHBlY3RlZCB0byBhbm5v
dW5jZSB0b21vcnJvdyBtb3JuaW5nIHRoYXQgRUEgU3BvcnRzIENvbGxlZ2Ug
Rm9vdGJhbGwgd2lsbCBiZSBkZWxheWVkIHVudGlsIDIwMjQsIHBlciA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdHRCcm93bkVQP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXR0QnJvd25FUDwvYT4g8J+YkCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vSU41NE4zTkI5dyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lONTRO
M05COXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU3BvcnRzIElsbHVzdHJhdGVkIChAU0lu
b3cpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0lub3cvc3RhdHVz
LzE1OTQ4ODcyODc1NDgxMTY5OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92
ZW1iZXIgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VTkMgaG9zdHMgTkMgU3RhdGUgb24gQmxhY2sgRnJpZGF5LiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dpZ2xpb19PRz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ2lnbGlvX09HPC9hPiBhbmQgSSBkaXNjdXNzZWQgaG93
IHRoZSBQYWNrIGFyZSB0cnlpbmcgdG8gc2FsdmFnZSB3aGF0JiMzOTtzIGxl
ZnQgb2YgYSBkaXNhcHBvaW50aW5nIHNlYXNvbiwgd2hpbGUgdGhlIFRhciBI
ZWVscyB3YW50IHRvIGdldCByaWdodCBhaGVhZCBvZiB0aGVpciBBQ0MgQ2hh
bXBpb25zaGlwIG1hdGNodXAgYWdhaW5zdCBDbGVtc29uLiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vdWlhd1NZRk5CSiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3VpYXdTWUZO
Qko8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzaGVkIFBvdGF0T3ZpZXMgKEBqb2Vvdmll
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2Vvdmllcy9zdGF0
dXMvMTU5NDg1MTI1MTIzNzU1NjIyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5O
b3ZlbWJlciAyMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdW5pb3IgUUIgZnJvbSBHZW9yZ2lhOiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vaEZuZXVJMjBKbiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2hGbmV1STIwSm48L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz
L3N0YXR1cy8xNTk0NzkxNjkwMjgzMzkzMDI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk5vdmVtYmVyIDIxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibm8iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBhdCBOby4gMTM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9yWmtQdzVPODhlIj5odHRwczovL3QuY28vclprUHc1Tzg4ZTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3Rh
dHVzLzE1OTQ3OTE0NDMzMTQzODQ5MDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
Tm92ZW1iZXIgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgdGFyZ2V0LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9RdzFHQW94aGlYIj5odHRwczovL3QuY28vUXcxR0FveGhpWDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxz
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMv
c3RhdHVzLzE1OTQ3NDkxMTcyNDIxNjMyMDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+Tm92ZW1iZXIgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBEYXZlIERvZXJlbiBvbiBVTkMgUUIgRHJh
a2UgTWF5ZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ZaTG9VMzNZTlUiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9WWkxvVTMzWU5VPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdv
bGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTU5NDc0MDIx
NzEwMTEzOTk3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyMSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBwbGF5cyBhdCBVTkMgdGhpcyB3ZWVrOjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9lU1dVVnlLV2JyIj5odHRwczovL3QuY28vZVNXVVZ5
S1dicjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0
YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3Rh
dGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1OTQ3MjMyOTE4ODkwNzgzMDg/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE