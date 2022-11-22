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Wolfpack newsstand — Nov. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's Katelyn Tuohy letting her national title sink in

The Wolfpack Central — Scouting Kansas

The Wolfpack Central — NC State's defense aims to slow down UNC

The Wolfpack Central — Video: Katelyn Tuohy becomes NC State distance running legend

The Wolfpack Central — NC State's depth chart at North Carolina

The Wolfpack Central — Videos: NC State coach Dave Doeren has challenging last week

The Wolfpack Central — Scouting video: Junior Jonathan Paylor has top 10, puts on show

The Wolfpack Central — NC State jumps in with Kris Parker

Raleigh News & Observer —ACC playing with basketball fire, again. It still has chance to avoid getting burned

Raleigh News & Observer —After ‘hardest’ week, NC State football coach Dave Doeren focuses on beating UNC

Raleigh News & Observer —How Katelyn Tuohy’s win helped lift NC State to an NCAA cross country championship

Greensboro News-Record — Analysis: Russell Wilson trade looks like Herschel Walker's

Fayetteville Observer — UNC football shouldn't have trouble finding motivation to beat NC State

GoPack.com — Tuohy, Chmiel finalist for Honda Sport Award

GoPack.com — Pack Opens Battle 4 Atlantis Wednesday Against Third-Ranked Jayhawks

Technician — NC State Athletics' week in review: Nov. 14-20

Technician — NC State football offense misses the mark against Louisville

Technician — NC State football looks to salvage sinking season in regular season finale at UNC

Technician — Defense keeps NC State football competitive in loss to Louisville

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