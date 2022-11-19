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Wolfpack newsstand — Nov. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: NC State at Louisville

The Wolfpack Central — Junior Jordan Shipp appreciates 'the love' from NC State

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Scouting Elon

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 13

Raleigh News & Observer —How to watch or stream the NC State vs. Elon college basketball game on Saturday

Raleigh News & Observer —How to watch or stream NC State at Louisville in an ACC college football game Saturday

Raleigh News & Observer —‘Imma get him I promise.’ Ex-NC State football player charged with threatening Doeren

Charlotte Observer — STATE CHAMPS! Providence Day avenges loss to Charlotte Christian, makes history

Charlotte Observer — Friday’s HS Hoops Rewind: Cannon wins at ‘The Lynch’, boxscores, #BIG5, schedule

Greensboro News-Record — Quick Take: No. 1 Grimsley 44, No. 8 Charlotte Independence 36

GoPack.com — NC State Picks Up Six Wins on Day Two of Fall Invite

GoPack.com — NC State cross country heads to Stillwater for NCAAs looking for a repeat

GoPack.com — Volleyball Set to Host Notre Dame on Senior Day

GoPack.com — Pack Welcomes Elon to PNC Arena for Saturday Matinee

Technician — NC State wrestling remains undefeated, bests Chippewas and Fighting Illini

Technician — NC State rifle falls to West Virginia in final match of season

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