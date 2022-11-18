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Wolfpack newsstand — Nov. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Elon

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 13

The Wolfpack Central — Video: CardinalSports.com's Ty Spalding breaks down Louisville

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren about to enter hectic period

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren knows challenges await

The Wolfpack Central — Senior OLB Kelvon McBride figuring out his future

Raleigh News & Observer —As NC State heads back to UConn for an actual road game, NCAA debacle could repeat

Raleigh News & Observer —With loss to BC in rearview mirror, NC State football readies to battle Louisville

Fayetteville Observer — NC State football vs. Louisville: Scouting report and score prediction

Fayetteville Observer — Fayetteville's Trey Parker headed to play for NC State men's basketball

GoPack.com — No. 24 NC State Faces Road Test at Louisville

GoPack.com — Pack Wraps Up Night One in Greensboro with Two Wins and Two Automatic NCAA Qualifications

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