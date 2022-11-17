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Video: NC State coach Dave Doeren knows challenges await

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren didn't want to discuss potential injuries Thursday, but depth has been a strength of the Wolfpack.

Doeren talked about how the depth has increased due to what coaches call "cross-training" to have players play multiple positions. That has led to some offensive lineman, defensive lineman, linebackers and safeties/nickel to play multiple positions.

That came in handy last year when there was a rash of injuries, but also this season.

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