 The various headlines and news items from Wednesday morning for NC State Wolfpack sports.
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Wolfpack newsstand — Nov. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various headlines and news items from Wednesday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Oklahoma State

The Wolfpack Central — Dereon Seabron sparks NC State to win

The Wolfpack Central — Videos: Kevin Keatts, players discuss Central Connecticut State win

The Wolfpack Central — Box score: NC State 79, Central Connecticut State 65

The Wolfpack Central — Junior Joshua Holl emerging on offensive line

The Wolfpack Central — Videos: Thayer Thomas, Davin Vann discuss Syracuse game

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 10 in the NFL

The Wolfpack Central — Junior wide receiver Kevin Concepcion becoming key priority

Raleigh News & Observer — Who is the king of NC boys basketball? We pick the state championship favorites

Raleigh News & Observer — Previewing Round 3: Can the upsets keep coming in the NC high school football playoffs?

Fayetteville Observer — Which NC football recruits stood out in playoffs' second round?

Greensboro News-Record — Area football players named to N.C. Shrine Bowl roster

GoPack.com — Pack Pulls Away in Second Half to Beat Blue Devils

GoPack.com — Defensive Coordinator Gibson Candidate for Broyles Award

GoPack.com — Lulu Guttenberger Named To TopDrawerSoccer’s Team Of The Week

GoPack.com — Cunane, Johnson Named to All-Tournament Team for 2021 Preseason WNIT Classic

Technician — School, volleyball, teaching: NC State’s Taylor Rowland does it all

Technician — Joseph Wayand brings fresh perspective, determined mindset to Pack men’s tennis

Technician — Wolfpack football looking to keep strong season alive against Syracuse

Technician — Wolfpack men’s basketball earns ugly win against Central Connecticut State

Technician — NFL Pack Pros: Meyers breaks touchdown curse as lone bright spot for Pack alumni

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