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Wolfpack newsstand — Nov. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: DeaconIllustrated.com's Conor O'Neill breaks down Wake Forest

The Wolfpack Central — The review: NC State regains hope

The Wolfpack Central — NC State, Wake Forest rivalry has proved exciting

The Wolfpack Central — Videos: NC State coach Dave Doeren pleads for loud fan support

The Wolfpack Central — NC State's depth chart vs. Wake Forest

The Wolfpack Central — Junior WR Terrell Anderson happy about NC State offer

Raleigh News & Observer —NC State freshman QB MJ Morris to make first start as Wolfpack hosts Wake Forest

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Kevin Keatts and Steve Forbes on using transfer portal to rebuild

Raleigh News & Observer —NC State vs Wake Forest first look: Pack set to host ACC Atlantic Division showdown

Fayetteville Observer — Doeren calls online response to retweet about NC State fans 'comical'

Fayetteville Observer — MJ Morris named starting quarterback for NC State football

\GoPack.com — Rajecki and Miller Head to ITA National Fall Championships

GoPack.com — MJ Morris Named ACC Rookie of the Week

GoPack.com — Pack to Host Lees-McRae in Exhibition Game Wednesday Evening

GoPack.com — Members of Pack tennis team shine on opening day of 15K Pro Futures event

GoPack.com — Safran Family Pledges $1.1 Million to Baseball Enhancement Project

Technician — NC State football offense finds life in second half against Virginia Tech

Technician — NC State Athletics’ week in review: Oct. 24-Oct. 30

Technician — NC State football’s win against Virginia Tech punctuated by best, worst defensive moments

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