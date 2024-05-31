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Wolfpack newsstand — May 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Junior post player Zymicah Wilkins ready to attack recruiting

The Wolfpack Central — Junior PG Jordan Lowery smoothly going with flow

The Wolfpack Central — Junior guard Isaiah Denis seeing hard work pay off

The Wolfpack Central — Guard Yohance Connor ready for major changes

Raleigh News & Observer —NC State basketball may get rematch with Final Four foe Purdue in San Diego next season

Raleigh News & Observer —What’s next for ACC as it enters a new season amid constant change in college sports?

GoPack.com — Tenth-Seeded #Pack9 Opens Raleigh Regional Friday Night Against Bryant

GoPack.com — Wolfpack Women's Tennis Adds Transfer Jasmine Conway for 2024-25

GoPack.com — Pack to Compete in 2024 Rady Children’s Invitational Tournament

GoPack.com — Five from Pack Softball Earn NFCA All-Academic Honors

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