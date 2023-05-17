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Wolfpack newsstand — May 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior LB Justin Logan locks in official visit to NC State

The Wolfpack Central — Scouting videos: Austin Swartz becoming hot recruiting priority

The Wolfpack Central — Point guard Michael O'Connell knew he fit best at NC State

The Wolfpack Central — Junior Elijah Groves brings major upside to OLB

The Wolfpack Central — Kyle Altuner impressed with NC State, locks in official visit

Raleigh News & Observer —Hornets move up in NBA Draft lottery, will pick second overall behind San Antonio

Raleigh News & Observer —ACC enters into new reality — or unreality —where speculation of its demise will reign

Raleigh News & Observer —It could cost teams millions to leave ACC. Here’s how league’s grant of rights works.

Charlotte Observer — The 87th Shrine Bowl won’t be hard to find. It’ll stream and air on multiple outlets

GoPack.com — #4 NC State to Face #12 Iowa State in NCAA Quarterfinals

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