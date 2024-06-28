The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FH
VEc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBR1RHPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phc29uV2l0dGVuP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXNvbldpdHRlbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb3NpYWh0YXVhZWZhP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBqb3NpYWh0YXVhZWZhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvWk9VMjY/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNaT1UyNjwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29wb2tlcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvcG9rZXM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bvbnl1cD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Bvbnl1cDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUm93dGhlYm9hdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Jvd3RoZWJvYXQ8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1NpY2VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU2ljZW08L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dvb3BpZz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dvb3BpZzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGhlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlPC9hPvCfmYw8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9pOTdSYVBMelJnIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vaTk3UmFQ
THpSZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBRdWlubiBNdXJwaHkgNOKtkO+4jyAoQFF1
aW5uX011cnBoeV8yNikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9R
dWlubl9NdXJwaHlfMjYvc3RhdHVzLzE4MDYzNTY0NjkxOTQ4MjYyMzA/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Jc0ZrcEJoMEZiIj5o
dHRwczovL3QuY28vSXNGa3BCaDBGYjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MDY2NjgzNzIz
NTgxMTEzMjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyOCwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90T3NvZVpKdGg3Ij5o
dHRwczovL3QuY28vdE9zb2VaSnRoNzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MDY1MTA2OTAz
NzY1NjkwOTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyOCwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9UMFQ1R1JERnVFIj5o
dHRwczovL3QuY28vVDBUNUdSREZ1RTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MDY0NjA4MDU0
NTE1OTIxMjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNywgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db2xsZWdlIEZvb3RiYWxsIPCfj4jwn4+GPGJyPjIwMjQtMjUgTWFr
ZSBUaGUgUGxheW9mZnM8YnI+PGJyPkZvciBvdXIgY29tcGxldGUgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0NGQj9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NGQjwvYT4gbWVudSBpbmNsdWRp
bmcgR2FtZXMgT2YgVGhlIFllYXIsIFJlZ3VsYXIgU2Vhc29uIFdpbnMsIENv
bmZlcmVuY2UgQ2hhbXBpb25zLCBIZWlzbWFuLCBhbmQgbW9yZSBjaGVjayB0
aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaXJjYVNwb3J0cz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2lyY2FTcG9ydHM8L2E+IGFwcC4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2YzVXJ4UTRYZjUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9mM1VyeFE0WGY1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENpcmNhIFNwb3J0cyAoQENp
cmNhU3BvcnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NpcmNh
U3BvcnRzL3N0YXR1cy8xODA2NDY0NzEzNzc1MzIxMzgwP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjcsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYW5uYWggRWlzc2EgKDUtOCBGUiBjb21ibyBndWFyZCwgQ2Fpcm8s
IEVneXB0KSwgd2hvIHdhcyBhIHdhbGstb24gYXQgTkMgU3RhdGUgV0JCLCBo
YXMgdHJhbnNmZXJyZWQgdG8gQ2xldmVsYW5kIFN0YXRlIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9BTHUwakliRjYyIj5odHRwczovL3QuY28vQUx1MGpJYkY2
MjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01UVFVuekJPaDMiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9NVFRVbnpCT2gzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IO6ogCBSYW91
bCAoQFJhb3VsXzAwMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
YW91bF8wMDAvc3RhdHVzLzE4MDY1MDI2MzI3NDExMTgzMzA/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ZYWhvb1Nw
b3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AWWFob29TcG9ydHM8L2E+OiBD
b29wZXIgRmxhZ2csIEFjZSBCYWlsZXksIE5vbGFuIFRyYW9yZSBhbmQgVkog
RWRnZWNvbWJlIGxlYWQgdGhlIHdheS10b28tZWFybHkgbG9vayBhdCBuZXh0
IHllYXLigJlzIGRyYWZ0LiBPdGhlciBpbmNvbWluZyBmcmVzaG1hbiB0byB3
YXRjaCBhbmQgcmV0dXJuaW5nIHBsYXllcnMgd2hvIGNvdWxkIGhhdmUgYSBi
aWcgeWVhci4gMjAyNSBOQkEgTW9jayBEcmFmdCAxLjAuIOKsh++4jzxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9UMDhLdzNyWk5uIj5odHRwczovL3QuY28vVDA4
S3czclpObjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLcnlzdGVuIFBlZWsgKEBrcnlzdGVu
cGVlaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rcnlzdGVucGVl
ay9zdGF0dXMvMTgwNjY3MDc4NjM5Mzk1NjcyNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdW5lIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HTyBQQUNLIPCfkLrwn5C68J+Qujxicj48YnI+SSB0aG91Z2h0IGEg
bGlmZSB1cGRhdGUgd2FzIGFwcHJvcHJpYXRlISBJ4oCZbSBibGVzc2VkIGZv
ciB0aGlzIG9wcG9ydHVuaXR5IHdpdGggTkMgU3RhdGUgYXRobGV0aWNzIGFz
IGEgRGlyZWN0b3Igb2YgQ29tbXVuaWNhdGlvbnMhIEnigJltIHNvIGV4Y2l0
ZWQgdG8gYmUgd29ya2luZyB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vUGFja1dvbWVuc0JiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQ
YWNrV29tZW5zQmJhbGw8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1BhY2tXR29sZj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja1dH
b2xmPC9hPiDwn5GRIEdvZCBpcyBnb29kISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vS05OUzZkY3VWWCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0tOTlM2ZGN1Vlg8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgS3lsaWUgTWFnYXIgKEBreWxpZV9tYWdhcikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9reWxpZV9tYWdhci9zdGF0dXMvMTgw
NjQ2MjgwNDcyNTA0MzY5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI3
LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSByYXRlZCAxNnRoOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vNHh0WE1jRGF6RCI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzR4dFhNY0RhekQ8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xODA2MzUwNTY1MjAwMjMyNzEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pkp1bmUgMjcsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE