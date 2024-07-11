The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yTTFFYW1pdXZoIj5o
dHRwczovL3QuY28vck0xRWFtaXV2aDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MTExOTA0NjY1
Mzg1NzgzMTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxMSwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pekczZEVUVFRHIj5o
dHRwczovL3QuY28vaXpHM2RFVFRURzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MTExNTcxOTEw
MDY3OTAwMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxMCwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgdG8gYWxsIG9mIHRoZSBjb2FjaGVzIHRoYXQgaGF2
ZSByZWNydWl0ZWQgbWUgdG8gYmUgYSBwYXJ0IG9mIHRoZWlyIHByb2dyYW0h
IEkgYW0gYmxlc3NlZCBhbmQgdGhhbmtmdWwgYmV5b25kIG1lYXN1cmVzLiBX
aXRoIHRoYXQgYmVpbmcgc2FpZCBoZXJlIGlzIG15IHRvcCAxNCEhIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ibGVzc2VkP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jYmxlc3NlZDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2szamtHQU1aeFYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9rM2prR0FNWnhWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEF1YnJleSBTaGF3IChAQXVi
cmV5U2hhdzIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0F1YnJl
eVNoYXcyMy9zdGF0dXMvMTgxMTA5OTA3ODA4OTk3ODAxNj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BQ0Mgc3RhdGVtZW50IGFmdGVyIGEgTkMganVkZ2UgZGVjbGluZWQg
Q2xlbXNvbuKAmXMgbW90aW9uIHRvIGRpc21pc3Mvc3RheSB0aGUgbGVhZ3Vl
4oCZcyBjYXNlIGFnYWluc3QgdGhlIHNjaG9vbCBvbiBzb3ZlcmVpZ24gaW1t
dW5pdHkgZ3JvdW5kcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2JhcFdtcEg4
Y1EiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9iYXBXbXBIOGNRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IERhdmlkIFRlZWwgKEBCeURhdmlkVGVlbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9CeURhdmlkVGVlbC9zdGF0dXMvMTgxMTExMjg3MzYxNzE3
MDY2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEwLCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXJlIGFyZSB0aGUgVG9wIDEwMCBQbGF5ZXJzIGluIENvbGxlZ2Ug
Rm9vdGJhbGwgMjUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2YycWhFR2s0Z2oi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9mMnFoRUdrNGdqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJv
cmRlYXV4IChAYm9yZGVhdXh5b3V0dWJlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2JvcmRlYXV4eW91dHViZS9zdGF0dXMvMTgxMTA1NjM0MDMw
NDg1MTE0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEwLCAyMDI0PC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE