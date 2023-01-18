News More News
{{ timeAgo('2023-01-18 09:06:08 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Jan. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Transfer portal: ACC report

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts proud of late defensive stops

The Wolfpack Central — NC State overcomes slow start to win fourth straight

The Wolfpack Central — Box score: NC State 78, Georgia Tech 66

The Wolfpack Central — Channing Goodwin feeling good about main schools

The Wolfpack Central — Freshman Kendre' Harrison exploding on to scene

The Wolfpack Central — NC State signee Treymane Parker has fun at homecoming game

Raleigh News & Observer —NC State basketball adds another ACC win with 78-66 road victory over Georgia Tech

Charlotte Observer — NC’s No. 1 sophomore high school basketball player ‘just superb,’ just getting started

Fayetteville Observer — Here's why NC State football's Payton Wilson changed NFL decision

GoPack.com — Pack Pulls Away to Win at Georgia Tech

GoPack.com — Noble Honored as ACC Women's Swimmer of the Week

GoPack.com — Women’s Tennis Concludes Matchups at Miami Spring Invite

Technician — COLUMN: Temper expectations, but don’t give up on NC State women’s basketball

Technician — COLUMN: Armstrong vs. Morris sparking debate over NC State football’s future

Technician — NC State women’s tennis looks to build off historic season, sets sights on national championship

Technician — Sharp-shooting Smith helps NC State men’s basketball squash Yellow Jackets

Twitter posts of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}