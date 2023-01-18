The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0cyBmb3IgTkMgU3RhdGUmIzM5O3MgNzgtNjYgd2lu
IG92ZXIgR2VvcmdpYSBUZWNoOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNUdx
VGtWN3hCSCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVHcVRrVjd4Qkg8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1
cy8xNjE1NTMxODczMjM2NTU3ODI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkph
bnVhcnkgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2gySj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ29hY2gySjwvYT4gIEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byByZWFjaXZlIGFu
IG9mZmVyIGZyb20gTkMgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmlnbWVuTGVhZD9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JpZ21lbkxlYWQ8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2FsP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29hbDwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dQTj9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dQTjwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hUVD9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hUVDwvYT7wn6SY8J+PvvCf
lLTwn5C64pqq77iP8J+kmPCfj74gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaFNhbmRlcnMxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h
Y2hTYW5kZXJzMTQ8L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2Rvc3Rlcl90ZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZG9zdGVyX3RkPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JDV3JpZ2h0NTI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJDV3JpZ2h0NTI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCcnlhbkxhbWFyP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJyeWFuTGFtYXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hNX0dyYXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENvYWNoTV9HcmF5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NvYWNoRGVNZWlvMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hE
ZU1laW8xPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvbWV0
c1NHSFM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvbWV0c1NHSFM8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCV2F0dGVyczY/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQldhdHRlcnM2PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1FmYWxrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBRZmFsazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ZzMndwV0p5
Q1QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS92czJ3cFdKeUNUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE1hcmN1cyBNYXNjb2xsIOKcniAoQE1hcmN1c01hc2NvbGwxKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcmN1c01hc2NvbGwxL3N0YXR1cy8x
NjE1NzA0MDEwNjE0MzQ5ODI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh
cnkgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmF0ZWZ1bCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gTkMgU3Rh
dGUhIFRoYW5rIHlvdSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
YWNoUm9kZUJWP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFJvZGVCVjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3NoVm9nZWxiYWNo
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3NoVm9nZWxiYWNoPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVmlsbGVnYXNCVj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hWaWxsZWdhc0JWPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2o1bDZh
Nm94d3oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qNWw2YTZveHd6PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IENhcnRlciBTbWl0aCAoQF9DYXJ0ZXJTbWl0aDkpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX0NhcnRlclNtaXRoOS9zdGF0dXMvMTYxNTQ5
NzExODg4OTk0NzEzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE3
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYWtrYXJpIGZpbmlzaGVzIHRoZSBqb2IuIE5vdCBzdXJlIGlmIFNo
bmFpZGVyIHdpbGwgZXZlciBtYWtlIGl0IHRvIGNhbXB1cyBhdCBOQyBTdGF0
ZSBzaW5jZSBzaGXigJlzIGdvbm5hIGJlIHRvcCAxMDAgYWZ0ZXIgdGhpcy4g
U2hlIGlzbuKAmXQgYSBmaW5pc2hlZCBwcm9kdWN0IGJ1dCBzaGUgYWxyZWFk
eSBoYXMgb25lIG9mIHRoZSBiZXN0IGZvcmVoYW5kcyBpbiB3b21lbuKAmXMg
dGVubmlzIGJhciBub25lLiBBbiBhYnNvbHV0ZSBob3dpdHplci48L3A+Jm1k
YXNoOyBEYW4gV29sa2VuIChARGFuV29sa2VuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0RhbldvbGtlbi9zdGF0dXMvMTYxNTU0MTAwNzU5MTkw
NzMyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE4LCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZWFkaW5nIHNjb3JlcnMgZm9yIENoYXJsb3R0ZSBDYXRob2xpYyB0
b25pZ2h0OjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxhbmNhdGhv
bWFzMzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJsYW5jYXRob21hczM0PC9h
PiAzNyBwdHPigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dy
YWN5bm5nb3VnaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JhY3lubmdvdWdo
PC9hPiAyMSBwdHM8L3A+Jm1kYXNoOyBDaGFybG90dGUgQ2F0aG9saWMgV0JC
IChAQ2F0aG9saWNXQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Q2F0aG9saWNXQkIvc3RhdHVzLzE2MTU1MDQ4MjMxNDY3NTgxNDU/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdW5pb3IgY2VudGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYmxhbmNhdGhvbWFzMzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJsYW5j
YXRob21hczM0PC9hPiBhbmQgc29waG9tb3JlIHdpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGVsYWlkZWoyMDI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBhZGVsYWlkZWoyMDI1PC9hPiBpbiB0aGUgZ2FtZS48YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vQ1QwVjhGV3ZUYyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0NUMFY4
Rld2VGM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNT
dGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0
YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjE1NTMzNDU1MTI2ODA2NTM2P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI1IEFtb3JlIENvbm5lbGx5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vbGxsQW1vcjNsbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGxs
bEFtb3IzbGxsPC9hPiBjYW4gcHV0IG9uIGFuIGFic29sdXRlIHNob3csIGFu
ZCBjb250aW51ZXMgdG8gc2hvdyB3aHkgaGUgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgYSBu
YW1lIHRvIGxlYXJuIGluIHRoZSBDbGFzcyBvZiAyMDI1IGluIE5DIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QaGVub21Ib29wcz9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BoZW5vbUhvb3Bz
PC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfUmljazU3
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9SaWNrNTc8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sYnlsZXdpczIwP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2xieWxld2lzMjA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUE9CU2NvdXQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFBPQlNjb3V0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pl
ZmZyZXlCZW5kZWxfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKZWZmcmV5QmVu
ZGVsXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QaGVub21f
SG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBoZW5vbV9Ib29wczwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90eTFld2lzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0eTFld2lzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vN0M3Nm80ZXgwWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdDNzZvNGV4MFk8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgUGhlbm9tIEhvb3AgVmlkZW9zIChAUGhlbm9tTWl4dGFw
ZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGhlbm9tTWl4dGFw
ZXMvc3RhdHVzLzE2MTU0Mjc1NzUwODU0Njk3MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBDbGF1ZGUgTGFy
a2lucyBKci4gbGFuZHMgYXQgRmxvcmlkYSBJbnRlcm5hdGlvbmFsLiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMWd2NmpnZWJWNCI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzFn
djZqZ2ViVjQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChA
TkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O
Q1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjE1NDMyMDU3NDQxNjQwNDU2P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icm8iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4aVIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbndjYXdy
ZXN0bGluZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbndjYXdyZXN0bGluZzwv
YT4gQ29hY2hlcyBQb2xsIDxicj48YnI+MS4gUGVubiBTdGF0ZTxicj4yLiBJ
b3dhPGJyPjMuIE1pY2hpZ2FuPGJyPjQuIElvd2EgU3RhdGU8YnI+NS4gTkMg
U3RhdGU8YnI+Ni4gQ29ybmVsbMKgwqDCoMKgwqDCoMKgIDxicj43LiBPaGlv
IFN0YXRlPGJyPjguIFZpcmdpbmlhIFRlY2g8YnI+OS4gTWlzc291cmk8YnI+
MTAuIEFyaXpvbmEgU3RhdGU8L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FBIFdyZXN0bGluZyAo
QE5DQUFXcmVzdGxpbmcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TkNBQVdyZXN0bGluZy9zdGF0dXMvMTYxNTQxNzc5OTcyNzU0MjI3Mj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGVja2luZyBpbiBhdCDwnZCN8J2QqC4g8J2fkPCdn48gb25jZSBh
Z2FpbiBpbiBhIFByZXNlYXNvbiBUb3AgMjUg8J+UpTxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QYWNrOT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BhY2s5PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vZDFiYXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AZDFiYXNlYmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1M0WnBr
TUVkQnciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TNFpwa01FZEJ3PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7ICNQYWNrOSDimr7vuI8gKEBOQ1N0YXRlQmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsL3N0YXR1cy8x
NjE1MzU1NjQ1ODI1NTUyMzg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh
cnkgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE