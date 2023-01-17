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{{ timeAgo('2023-01-17 22:01:34 -0600') }} basketball Edit

NC State coach Kevin Keatts proud of late defensive stops

Kelly Quinlan
For The Wolfpack Central

ATLANTA — NC State coach Kevin Keatts challenged his team Tuesday to find a way to win at Georgia Tech.

Keatts said the short-handed Wolfpack didn't play their "A" game, but did enough to top the Yellow Jackets 78-66.

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