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Wolfpack newsstand — Jan. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State senior signee Zamareya Jones

The Wolfpack Central — Ex-RB target Daylan Smothers transfers home to NC State

The Wolfpack Central —NC State senior D.J. Horne gets first chance to play UNC

The Wolfpack Central — Video: NC State embracing balanced scoring

The Wolfpack Central — Scouting video: Sophomore Michael Phillips starting to emerge

Raleigh News & Observer —History surrounds NC State, UNC in what’s been a throwback start for the ACC’s Big Four

Fayetteville Observer — 4 players to watch in UNC basketball vs. NC State rivalry game

Fayetteville Observer — How to watch UNC basketball vs. NC State on TV, live stream

GoPack.com — Pack Hosts Rival UNC Wednesday Night at Sold Out PNC Arena

GoPack.com — NC State Women's Hoops Hosts Virginia Thursday Night

Technician — COLUMN: Zoe Brooks’ quick rise to impact player for NC State women’s basketball

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