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Wolfpack newsstand — Feb. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Amaris Williams has quality return trip to NC State

The Wolfpack Central — NC State gearing up for another Quad I opportunity

The Wolfpack Central — Junior Sir Mohammed noticing NC State's breakout season

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s Casey Morsell excited about return to Virginia for ACC game

Raleigh News & Observer —ACC Now Podcast: How did NC State basketball get so good? Can the Pack sustain it?

Raleigh News & Observer —No. 11 Virginia Tech women top No. 22 N.C. State in Play4Kay

Raleigh News & Observer —NC State, ACC basketball’s hottest team, earns a spot in the latest AP Top 25 poll

Raleigh News & Observer —NC State basketball is ranked (No. 22), while Duke and UNC are not. How rare is that?

Charlotte Observer — A lifetime of hoops: Hall of Famer Trudi Lacey on her journey and love for Charlotte

GoPack.com — Softball to Open Season at Candrea Classic

GoPack.com — Pack Starts Three-Game Road Stretch with trip to No. 8 Virginia

GoPack.com — Pack Nabs Season-High Finish at Collegiate Invitational

GoPack.com — NC State takes on NCCU in midweek showdown

GoPack.com — #22 NC State Falls to #11 Hokies

Technician — NC State women’s basketball falls to Virginia Tech despite Johnson’s strong performance

Technician — NC State Athletics’ week in review: Jan. 30 - Feb. 5

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