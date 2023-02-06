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NC State gearing up for another Quad I opportunity

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State plays at Virginia on Tuesday, and the Cavaliers are ranked No. 15 in the NET Basketball Rankings.

The Wolfpack have slid a bit to No. 42 due to playing two of the bottom teams in the ACC at home last week — Florida State and Georgia Tech. NC State is 3-4 in Quad I games this season.

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