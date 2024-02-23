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Wolfpack newsstand — Feb. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Sophomore WR Jaire Richburg had life-altering fall

The Wolfpack Central — Sophomore QB Faizon Brandon fresh off dominant season

The Wolfpack Central — Andrew Harris has emerged as play-making force

The Wolfpack Central — Aiden Harris has memorable sophomore year

Raleigh News & Observer —UNC upsets No. 6 NC State at home. Three takeaways from the Tar Heels’ win

Raleigh News & Observer —Wes Moore says defense lacking in Wolfpack’s 80-70 loss to North Carolina

Raleigh News & Observer —Women’s NCAA bracketology: NC State in good shape for a seed near top of bracket

Raleigh News & Observer —Photos: North Carolina defeats No. 6 N.C. State 80-70

Fayetteville Observer — ACC Basketball Power Rankings: Will Wake Forest make a move?

GoPack.com — Wolfpack Makes the Podium in Five Events on Day Three of ACC Championships

GoPack.com — SCHEDULE UPDATE: The Wolfpack Classic

GoPack.com — Top-15 Battle to Determine the ACC Regular Season Championship

GoPack.com — Pack Falls in Rematch with Wolverines

Technician — NC State men’s golf opens spring season at Watersound Invitational

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