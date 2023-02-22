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Wolfpack newsstand — Feb. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior QB Jared Hollins excited about first scholarship offer

The Wolfpack Central — Scouting video: Class of 2025 wing Jackson Keith plays determined

The Wolfpack Central — Freshman QB Faizon Brandon has next

Raleigh News & Observer —Tuesday’s N.C. state basketball playoff scores, schedules for the next round

Raleigh News & Observer —How much did NC State earn in its contract with the NHL for Stadium Series outdoor game?

Raleigh News & Observer — Triangle change-makers: Meet some of the Black coaches making strides in college sports

Charlotte Observer — No. 1 Carmel Christian loses big lead, gets it back in semifinal win over Providence Day.

Fayetteville Observer — Bracketologists give NC State basketball rough road in NCAA Tournament

GoPack.com — #Pack9 Travels to Coastal Carolina Wednesday for First Road Test

GoPack.com — Pack Celebrates 1983 Title Team as Wake Forest Visits Wednesday

GoPack.com — #9 Wolfpack Traveling to #2 Ohio State for First Top-10 Matchup

GoPack.com — Wolfpack Earns ACC Indoor Performer of the Week Honors for the Second Straight Week

GoPack.com — Pack to Face Elon for Midweek Tilt

Technician — COLUMN: Keatts’ efforts in transfer portal paying off for NC State men’s basketball

Technician — NFL Pack Pros: Joe Thuney adds another Super Bowl to his stellar resume

Technician — Icepack completes weekend sweep against Tar Heels with 7-3 win at Frozen Finley

Technician — Pack gets monkey off its back with win over UNC, turns attention towards postseason

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