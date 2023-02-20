News More News
{{ timeAgo('2023-02-20 09:18:44 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Feb. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Wing Jackson Keith gets NC State's first in-state 2025 offer

The Wolfpack Central — Four-star junior Paul McNeil picks NC State

The Wolfpack Central — Video reel: Junior Paul McNeil over last two years

The Wolfpack Central — Jarkel Joiner's offensive explosion lifts NC State past UNC

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts marvels at Jarkel Joiner's performance

The Wolfpack Central — Box score: No. 23 NC State 77, North Carolina 69

The Wolfpack Central — UNC's Hubert Davis has opportunities starting to dwindle

Raleigh News & Observer —UNC’s Hubert Davis keeps faith after loss, but Tar Heels running out of time to justify it

Raleigh News & Observer —Beating its rivals and having fun doing it, NC State has turned the tables on UNC

Raleigh News & Observer —NC State basketball takes down rival UNC behind Jarkel Joiner, dominant second half

Raleigh News & Observer —UNC basketball suffers another ACC road loss, falls 77-69 to rival NC State in Raleigh

Raleigh News & Observer —Photos: NC State defeats UNC in college basketball action

Raleigh News & Observer —NC State, UNC college hockey teams to take their fight outdoors on Stadium Series ice

Greensboro News-Record — Trea Turner settling in for long future in Philadelphia

Fayetteville Observer — As NC State races toward March Madness, UNC is flopping toward NIT

Fayetteville Observer — UNC basketball fades in final minutes at NC State, dims NCAA hopes

Technician — NC State men’s swim & dive picks up 32nd ACC title; finishes with over 1,600 points

Technician — NC State women’s basketball stumbles at Virginia Tech

Technician — NC State baseball shuts out Wagner 9-0, claims series sweep against Seahawks

Technician — NC State gymnastics puts up strong showing, claims three wins in quad-meet

Technician — Berkoff four-peats ACC title, women place second at swim & dive conference championships

Technician — NC State softball goes even in ACC/Big Ten Challenge

Technician — NC State men’s basketball heats up late, downs UNC at home

GoPack.com — Joiner's Special Performance Helps Pack Sprint Past Tar Heels, 77-69

GoPack.com — #Pack9 Completes Weekend Sweep With 9-0 Win Over Wagner

GoPack.com — Pack Wins ACC/Big 10 Challenge Finale

GoPack.com — Gymnastics Posts Season-High Road Score of 196.475

GoPack.com — La Sasso Leads Watersound Invitational After One Round

Twitter posts of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}