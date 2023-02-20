The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
The Wolfpack Central — Wing Jackson Keith gets NC State's first in-state 2025 offer
The Wolfpack Central — Four-star junior Paul McNeil picks NC State
The Wolfpack Central — Video reel: Junior Paul McNeil over last two years
The Wolfpack Central — Jarkel Joiner's offensive explosion lifts NC State past UNC
The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts marvels at Jarkel Joiner's performance
The Wolfpack Central — Box score: No. 23 NC State 77, North Carolina 69
The Wolfpack Central — UNC's Hubert Davis has opportunities starting to dwindle
Raleigh News & Observer —UNC’s Hubert Davis keeps faith after loss, but Tar Heels running out of time to justify it
Raleigh News & Observer —Beating its rivals and having fun doing it, NC State has turned the tables on UNC
Raleigh News & Observer —NC State basketball takes down rival UNC behind Jarkel Joiner, dominant second half
Raleigh News & Observer —UNC basketball suffers another ACC road loss, falls 77-69 to rival NC State in Raleigh
Raleigh News & Observer —Photos: NC State defeats UNC in college basketball action
Raleigh News & Observer —NC State, UNC college hockey teams to take their fight outdoors on Stadium Series ice
Greensboro News-Record — Trea Turner settling in for long future in Philadelphia
Fayetteville Observer — As NC State races toward March Madness, UNC is flopping toward NIT
Fayetteville Observer — UNC basketball fades in final minutes at NC State, dims NCAA hopes
Technician — NC State men’s swim & dive picks up 32nd ACC title; finishes with over 1,600 points
Technician — NC State women’s basketball stumbles at Virginia Tech
Technician — NC State baseball shuts out Wagner 9-0, claims series sweep against Seahawks
Technician — NC State gymnastics puts up strong showing, claims three wins in quad-meet
Technician — Berkoff four-peats ACC title, women place second at swim & dive conference championships
Technician — NC State softball goes even in ACC/Big Ten Challenge
Technician — NC State men’s basketball heats up late, downs UNC at home
GoPack.com — Joiner's Special Performance Helps Pack Sprint Past Tar Heels, 77-69
GoPack.com — #Pack9 Completes Weekend Sweep With 9-0 Win Over Wagner
GoPack.com — Pack Wins ACC/Big 10 Challenge Finale
GoPack.com — Gymnastics Posts Season-High Road Score of 196.475
GoPack.com — La Sasso Leads Watersound Invitational After One Round
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrTWVuc0Ji
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrTWVuc0JiYWxsPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ29tbWl0dGVk
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQ29tbWl0dGVk
PC9hPvCfkLrwn5C6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BaVNnNWgyd0Nn
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vQWlTZzVoMndDZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQ
MuKaoe+4jyAoQFBhdWxNY25laWxKcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9QYXVsTWNuZWlsSnIvc3RhdHVzLzE2Mjc0NDYzNTY3NjY4Njc0
NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTksIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBLZXZpbiBLZWF0dHMgb24gaGF2aW5nIFBO
QyBBcmVuYSBjb21lIGFsaXZlIFN1bmRheTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL2VzWEh0TDhkaWEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9lc1hIdEw4ZGlhPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFs
cy9zdGF0dXMvMTYyNzQzMDIwNjkwOTU3OTI2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxJdOKAmXMgbm90IGEgcml2YWxyeSByaWdodD/igJ0gTkMgU3Rh
dGUgY29hY2ggS2V2aW4gS2VhdHRzIGFmdGVyIGRlZmVhdGluZyBVTkMgNzct
Njk6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dkamdOdThZVWYiPmh0dHBzOi8v
dC5jby9HZGpnTnU4WVVmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2Vu
dHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYyNzQxNTY4NjE2MjA1MTA3
Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOSwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzIG9mIE5DIFN0YXRlJiMzOTtzIDc3LTY5
IHdpbiBvdmVyIE5vcnRoIENhcm9saW5hOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vMGdrd0hCaXJlcyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBna3dIQmlyZXM8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz
L3N0YXR1cy8xNjI3Mzk5NDY5MTc5MzE0MTc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL2NjaHN3YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNjY2hzd2JiPC9hPiBTVzRBIENvbmZlcmVuY2UgVG91cm5l
eSBDaGFtcGlvbnMsIDUzLTM1IHdpbiBvdmVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSW5kZXBlbmRlbmNlR0JCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBJbmRlcGVuZGVuY2VHQkI8L2E+IGdyZWF0IHRlYW0gd2luLCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvYmFja3RvYmFjaz9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2JhY2t0b2JhY2s8
L2E+IHByb3VkIG9mIG15IGdhbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2JsYW5jYXRob21hczM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBibGFu
Y2F0aG9tYXMzNDwvYT4gZ29pbmcgZm9yIDI1cCA3cmIgNGJsayA0YXN0IGFu
ZCBlYXJuaW5nIE1PUCBmb3IgdGhlIFRvdXJuYW1lbnQsIG5vdyBvbnRvIE5D
IFN0YXRlcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
bW9yZXdvcmt0b2RvP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jbW9yZXdvcmt0b2RvPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvam9iaXNub3Rkb25lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jam9iaXNub3Rkb25lPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vT1NpaEJyeGZoRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09TaWhCcnhm
aEY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9obiBUaG9tYXMgKEBqb2huYmVhY2htZTEz
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvaG5iZWFjaG1lMTMv
c3RhdHVzLzE2Mjc1MDY2OTU0MDM0MzgwODM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+RmVicnVhcnkgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYXJvbGluYSBpcyAwLTQgaW4gZm9vdGJhbGwgYW5kIGJhc2tldGJh
bGwgd2hlbiBJIHdlYXIgdGhpcyBob29kaWUuPGJyPjxicj5UYXIgSGVlbHM6
IEhvdyBtdWNoIHdvdWxkIHlvdSBwYXkgbWUgdG8gYnVybiBpdD88YnI+PGJy
PldvbGZwYWNrOiBob3cgbXVjaCB3b3VsZCB5b3UgcGF5IG1lIHRvIGtlZXAg
aXQ/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9EVVNGR2p5b01vIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vRFVTRkdqeW9NbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb2UgR2lnbGlv
IChAZ2lnbGlvX09HKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dp
Z2xpb19PRy9zdGF0dXMvMTYyNzQxMDM4NTk3OTU1OTkzOT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE