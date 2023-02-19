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UNC's Hubert Davis has opportunities starting to dwindle

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

North Carolina coach Hubert Davis still believes the Tar Heels have time to enhance their postseason resume, but it's starting to dwindle.

Davis and UNC lost 77-69 to No. 23-ranked NC State on Sunday, thanks to senior point guard Jarkel Joiner carrying the Wolfpack with a big second half. Davis credited Joiner but also talked how his team is still lacking at putting together a strong detail-oriented 40-minute game.

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