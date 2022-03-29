 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
News More News
{{ timeAgo('2022-03-29 09:02:28 -0500') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Elite Eight edition

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore Jordan Shipp excited about NC State offer

The Wolfpack Central — Video reel: NC State coach Wes Moore, players after UConn loss

The Wolfpack Central — NC State falls in double-overtime classic in Elite Eight

The Wolfpack Central — Junior Christopher Culliver gets deeper look at NC State

The Wolfpack Central — NC State makes strong first impression on Jivan Baly

Raleigh News & Observer — NC State runs out of comebacks, falls to UConn in 2 OT thriller in Huskies’ backyard

Raleigh News & Observer —Geno Auriemma says NC State-UConn was ‘one of the best games I’ve ever been a part of’

Raleigh News & Observer —Historic NC State season ends in dramatic fashion. Wolfpack falls to UConn in Elite 8

Raleigh News & Observer —Photos: NC State battles UConn in NCAA Women's Basketball Elite 8 action

Hartford Courant — Paige Bueckers scores 15 in extra periods as UConn hangs on, beats NC State in two OTs to advance to 14th straight Final Four

Hartford Courant — Dom Amore: Paige Bueckers found her superhero cape just in time to send the UConn’s women’s basketball team back to the Final Four

GoPack.com — Pack Falls in Regional Final to UConn in Double OT

GoPack.com — #Pack9 Travels To East Carolina Tuesday

GoPack.com — NC State Hosts UNCW, Charlotte

GoPack.com — Pack Tied For Second Heading into Final Round of Hootie at Bulls Bay

Technician — Graduating class for Pack women’s basketball leaves lasting mark on program, Raleigh

Technician — Pack women’s basketball ends magical season with loss to UConn in Elite Eight

Technician — Wolfpack softball wins two of last four games, hitting the ball once again

Technician — Wolfpack baseball improving with renewed offense, emerging bullpen

Tweets of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}