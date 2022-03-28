Video reel: NC State coach Wes Moore, players after UConn loss

NC State coach Wes Moore was joined by senior center Elissa Cunane and junior wing Jakia Brown-Turner addressed the media following the 91-87 double-overtime loss to Connecticut in the Elite Eight.
Click below to watch the press conference:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBXb2xmcGFjayA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1BhY2tXb21lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
UGFja1dvbWVuc0JiYWxsPC9hPiA8YnI+TWFyY2ggMjggPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0VsaXRlOD9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0VsaXRlODwvYT4gcG9zdGdhbWUgdHJh
bnNjcmlwdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veWdYT2hUU0NRNiI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL3lnWE9oVFNDUTY8L2E+PGJyPkNvYWNoIFdlcyBNb29yZTxi
cj5KYWtpYSBCcm93bi1UdXJuZXI8YnI+RWxpc3NhIEN1bmFuZTxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb1BhY2s/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb1BhY2s8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TdHJlbmd0aEluVGhlUGFj
az9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1N0cmVuZ3Ro
SW5UaGVQYWNrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvTWFyY2hNYWRuZXNzV0JCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jTWFyY2hNYWRuZXNzV0JCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTWFyY2hNYWRuZXNzP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTWFyY2hNYWRuZXNzPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRWxpdGU4P3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRWxpdGU4PC9hPiA8
YnI+VUNvbm4gIDkxLCBOQyBTdGF0ZSA4NzwvcD4mbWRhc2g7IEFTQVAgU3Bv
cnRzIChAYXNhcHNwb3J0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9hc2Fwc3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNTA4NjQzNTUwOTg4MjIyNDY0P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE