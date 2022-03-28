 NC State coach Wes Moore and the Wolfpack players addressed the media following the 91-87 double-overtime loss to UConn.
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Video reel: NC State coach Wes Moore, players after UConn loss

The Wolfpack Central staff
The Wolfpack Central

NC State coach Wes Moore was joined by senior center Elissa Cunane and junior wing Jakia Brown-Turner addressed the media following the 91-87 double-overtime loss to Connecticut in the Elite Eight.

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Related link: Box score — Connecticut 91, NC State 87 (2OT)

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