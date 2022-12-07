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Wolfpack newsstand — Dec. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State backcourt lifts Pack to victory

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts updates Dusan Mahorcic's injury

The Wolfpack Central — Video: NC State's Jarkel Joiner, Terquavion Smith have big games

The Wolfpack Central — Four NC State players make AP first-team All-ACC

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board

The Wolfpack Central — Georgia three-star CB Nireek Sharpe opens recruitment

Raleigh News & Observer —NC State basketball bounces back in a big way, beats Coppin State in Heritage Game

Raleigh News & Observer —NC State basketball forward Mahocic’s injury stings teammates. ‘He’s like my brother.’

GoPack.com — Pack Roars Past Coppin State in Heritage Game

GoPack.com — Moore Named Finalist for Coach Wooden Citizenship Cup

GoPack.com — Tuohy named ACC Performer of the Week

GoPack.com — Katelyn Tuohy, Laurie Henes earn top ACC cross country honors

Technician — Wolfpack men’s basketball wins emotional Heritage Game against Coppin State

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