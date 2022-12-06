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Video: NC State's Jarkel Joiner, Terquavion Smith have big games

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior point guard Jarkel Joiner and sophomore shooting guard Terquavion Smith called themselves the best backcourt in the ACC following the Wolfpack's 94-72 win over Coppin State.

Joiner and Smith combined for 62 points and 11 three-pointers at historic Reynolds Coliseum on Tuesday.

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