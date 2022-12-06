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{{ timeAgo('2022-12-06 10:49:27 -0600') }} football Edit

NC State's transfer hot board

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State has been active in trying to offer transfers in the last 24 hours.

Here is a breakdown of the players that are claiming scholarship offers from NC State, or have pre-existing recruiting relationships.

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