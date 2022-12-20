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Wolfpack newsstand — Dec. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Old Dominion safety Robert Kennedy III transfers to NC State

The Wolfpack Central — Old Dominion safety Robert Kennedy III excited to pick NC State

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board

The Wolfpack Central — Strong mentors guided NC State commit Terrente Hinton

The Wolfpack Central — Dawson Jaramillo breaks down NC State selection, mullet styles

The Wolfpack Central — Oregon transfer Dawson Jaramillo picks NC State

The Wolfpack Central — Juco cornerback Terrente Hinton picks NC State

The Wolfpack Central — NC State commit Isaiah Shirley ready for next chapter

Raleigh News & Observer —Here is the NC sportswriters’ 2022 all-state high school football team

Charlotte Observer — ACC Now Podcast: Commissioner Jim Phillips talks all things ACC in wide-ranging chat

GoPack.com — Pack Rifle Releases Spring Portion of 2022-23 Schedule

GoPack.com — No. 7 N.C. State advances to Journeyman finals in New Orleans

GoPack.com — Alexis Galarneau reflects on time at N.C. State, winning World Championship with Team Canada

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