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Juco cornerback Terrente Hinton picks NC State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Hutchinson (Kan.) Community College freshman cornerback Terrence Hinton became the second junior college transfer in NC State’s class of 2023 on Monday.

NC State offered Hinton on Dec. 9, and he also earned Power Five Conference offers from Indiana and Arizona State. He officially visited NCSU on Dec. 16-18.

Hutchinson (Kan.) C.C. freshman cornerback Terrente Hinton verbally committed to NC State.
Hutchinson (Kan.) C.C. freshman cornerback Terrente Hinton verbally committed to NC State. (Contributed photo)

The 6-foot-3, 190-pound Hinton is from Saraland (Ala.) High and had 18 tackles and an interception in helping Hutchinson C.C. reach the title game. The Blue Dragons fell 31-0 to Iowa Western C.C., with Hinton getting two tackles.

NC State had previously landed defensive end Jy’Keveous Hibbler of Northwest Mississippi C.C. The addition of Hinton should provide depth at cornerback, where the Wolfpack return starters Aydan White and Shyheim Battle, and redshirt junior reserve Teshaun Smith.

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