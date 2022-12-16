The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GcmVzaG1hbiB0ZWFtbWF0ZSBvZiBOQyBTdGF0ZSBzYWZldHkgY29t
bWl0IERhZW1vbiBGYWdhbjogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2h2S1Qy
NWZMZTEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9odktUMjVmTGUxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYw
MzYxMjExMjExODU4MzI5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJl
ciAxNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgZ3JlYXQgZGF5IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2thbWFsX2Jvbm5lcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
a2FtYWxfYm9ubmVyPC9hPiwgaGlzIGZhbWlseSwgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0NQYWNrZXJzRmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QENDUGFja2Vyc0ZiYWxsPC9hPiBwcm9ncmFtIGFuZCB0aGUg
Q29scXVpdHQgQ291bnR5IGNvbW11bml0eSAhISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gaXMgZ2V0dGluZyBhIHNwZWNpYWwgZm9v
dGJhbGwgcGxheWVyIGJ1dCBhbiBldmVuIGJldHRlciBwZXJzb24gISEhIEZy
b20gb25lIFBhY2sg8J+QlyB0byBhbm90aGVyIFBhY2sg8J+QuiAhISEgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvUGFjaz9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvUGFjazwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3J4Mmd3RHFDUFQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9yeDJnd0RxQ1BUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNlYW4gQ2FsaG91biAoQENv
YWNoSG9vbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEhv
b24vc3RhdHVzLzE2MDM0OTQ3MjUzMjc0MTMyNDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0czogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1NoMmd3
R3pWcDAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TaDJnd0d6VnAwPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMv
MTYwMzU4Mjg1NDUyMDI1ODU2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAxNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Sb2TDs24sIDMwLCB3YXMgdGhlIGJlc3QgcGl0Y2hlciBsZWZ0IG9u
IHRoZSBtYXJrZXQsIGFuZCB0aGUgWWFua2VlcyBhZGQgdG8gYSByb3RhdGlv
biB0aGF0IGFscmVhZHkgaW5jbHVkZXMgR2Vycml0IENvbGUsIE5lc3RvciBD
b3J0ZXMsIEx1aXMgU2V2ZXJpbm8gYW5kIHNsZXcgb2Ygb3RoZXIgb3B0aW9u
cy4gQmV0d2VlbiBSb2TDs24gYW5kIEFhcm9uIEp1ZGdlLCBZYW5rZWVzIGhh
dmUgZ3VhcmFudGVlZCAkNTIyIG1pbGxpb24uIEZpcnN0IHdpdGggbmV3cyB3
YXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb25IZXltYW4/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvbkhleW1hbjwvYT4uPC9wPiZtZGFzaDsg
SmVmZiBQYXNzYW4gKEBKZWZmUGFzc2FuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0plZmZQYXNzYW4vc3RhdHVzLzE2MDM1NTYwMzg3OTk2NjMx
MDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTYsIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qoQU5OT1VOQ0VNRU5U8J+aqDxicj48YnI+VGhlIGJyYWNrZXRz
IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGhl
Sm9obldhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNU
aGVKb2huV2FsbDwvYT4gMjAyMiBCT1lTIGhhdmUgYmVlbiByZWxlYXNlZCAm
YW1wOyB0aGV5IGFyZSBMT0FERUQhITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vVGhlSG9vcFN0YXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVI
b29wU3RhdGU8L2E+IHByZXZpZXcgc2hvdzo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vRkc1SEY3V3V4ViI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0ZHNUhGN1d1eFY8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NMlRpcXVoMmpzIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vTTJUaXF1aDJqczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIb2xpZGF5IEludml0YXRp
b25hbCAoQEpvaG5XYWxsSG9saWRheSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9Kb2huV2FsbEhvbGlkYXkvc3RhdHVzLzE2MDM0OTgyODg4NDk3
NTYxODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTUsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZXBwaW5nIG15IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QXVidXJuRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEF1YnVybkZv
b3RiYWxsPC9hPiB3aXRoIG15IGJveSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL09iYWRpYWhPYmFzdXlpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBP
YmFkaWFoT2Jhc3V5aTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290
YmFsbDwvYT4gQ29tbWl0ISBIYXMgd29ya2VkIGhpcyB0YWlsIG9mZiBpbiB0
aGUgbGFzdCB5ZWFyIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL1dpbGxpZUFuZGVyc29uTGluZW1hbkFjYWRlbXk/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXaWxsaWVBbmRlcnNvbkxp
bmVtYW5BY2FkZW15PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2NtN3NwYXJxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjbTdzcGFycTwvYT4g
IFRoYW5rIFlvdSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NQX3Nt
eWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNQX3NteWw8L2E+IGZvciB0cnVz
dGluZyB1cyB3aXRoIGhpcyB0cmFpbmluZyByZWNydWl0aW5nIHByb2Nlc3Mh
ICBIdWdlIHVwc2lkZSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0p2Z2hmbVIx
bEsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KdmdoZm1SMWxLPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFdpbGxpZSBBbmRlcnNvbiAoQEJpZ1dpbGxpZTcxNzkpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnV2lsbGllNzE3OS9zdGF0dXMvMTYwMzU1
NTc0MDg1NzM3MjY3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAx
NiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JZiB5b3Ugd2FudCB0byBiZWNvbWUgYW4gZXhwZXJ0IG9uIE5DIFN0
YXRlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGFuZCBLZW50dWNreSBxdWFydGVyYmFjayB0YXJn
ZXQgRGV2aW4gTGVhcnksIHJlYWQgdGhpcy4gRXhjZWxsZW50IGluc2lnaHQg
ZnJvbSB2ZXRlcmFuIHJlcG9ydGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSmFjZXlaZW1iYWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEphY2V5
WmVtYmFsPC9hPiB3aG8gY292ZXJlZCBMZWFyeSB0aHJvdWdob3V0IGhpcyB0
aW1lIGluIFJhbGVpZ2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1IweWNCd29q
M2EiPmh0dHBzOi8vdC5jby9SMHljQndvajNhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEp1
c3RpbiBSb3dsYW5kIChAUm93bGFuZFJJVkFMUykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Sb3dsYW5kUklWQUxTL3N0YXR1cy8xNjAzNDc2MTcw
MTgzNDc5MzEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE1LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OZXcgb2ZmZXIgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9NaXp6b3U/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNNaXp6b3U8L2E+IERCIGNvbW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1Bvd2VyTWl6em91Y29tP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBQb3dlck1penpvdWNvbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L08xTGxBSkhLNjEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9PMUxsQUpISzYxPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFNlYW4gV2lsbGlhbXMgKEBTZWFuV19SaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2VhbldfUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjAz
NTI2NjQ1NzA0NDI1NDcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVy
IDE1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXTigJlzIGdldCB0byB3b3Jr4oC877iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gTEIgSXNhaWFoIE1vb3JlICg8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL196YXlubG0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QF96YXlubG08L2E+KSBoYXMgYWNjZXB0ZWQgaGlzIGludml0ZSB0
byB0aGUgMjAyMyBFYXN0LVdlc3QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL1NocmluZUJvd2w/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTaHJpbmVCb3dsPC9hPiE8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV1BOP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BOPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TaHJpbmVCb3dsUm9hZFRvVmVnYXM/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTaHJpbmVCb3dsUm9hZFRv
VmVnYXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9CWEZNV2FjY25LIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vQlhGTVdhY2NuSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBFYXN0
LVdlc3QgU2hyaW5lIEJvd2wgKEBTaHJpbmVCb3dsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NocmluZUJvd2wvc3RhdHVzLzE2MDM0OTM1OTg5
Mzg0MjMzMDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTUsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBpcyBubyBsb25nZXIgYW4gb3B0aW9uIGZvciBpbW1l
ZGlhdGUgZWxpZ2libGUgcG93ZXIgZm9yd2FyZCBNYWR5IFRyYW9yZSwgd2hv
IGlzIGhvcGluZyB0byBlbnJvbGwgZm9yIHNlY29uZCBzZW1lc3Rlci4gSXNh
aWFoIE1pcmFuZGEgdG9vayBoaXMgV29sZnBhY2sgcm9zdGVyIHNwb3QuPC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNjAzNDYxMDUwOTA0NDg1ODg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkRlY2VtYmVyIDE1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggTWlyYW5kYSB3YXMgY3V0IHR3aWNlIGZyb20gdGhlIEpl
bmtzIG1pZGRsZSBzY2hvb2wgdGVhbS4gSGUgY2FtZSBjbG9zZSB0byBub3Qg
cmV0dXJuaW5nIHRvIFRvbG1hbiBmb3IgaGlzIHNvcGhvbW9yZSB5ZWFyLjxi
cj48YnI+RXZlbnR1YWxseSwgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9QYXd0dWNrZXQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQYXd0dWNrZXQ8L2E+IG5hdGl2ZSBzYXcgdGhlIGxp
Z2h0LiBOb3cgbG9vayBhdCB3aGVyZSBoZSBpcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrX1JlY3J1aXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFBhY2tfUmVjcnVpdGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9SSUVsaXRlXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklF
bGl0ZV88L2E+PGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOXRzSnVidmlt
YSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzl0c0p1YnZpbWE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJl
bmRhbiBNY0dhaXIgKEBCV01jR2FpcjAzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0JXTWNHYWlyMDMvc3RhdHVzLzE2MDI3NTQxMzQ5NzY5ODcx
Mzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTMsIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE