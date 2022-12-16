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Wolfpack newsstand — Dec. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Senior LB Kamal Bonner ready for next chapter at NC State

The Wolfpack Central — Juco safety Bishop Fitzgerald has NC State in top 5

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 14 in the NFL

The Wolfpack Central — Junior Amaris Williams proud to be offered by NC State

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board

Raleigh News & Observer —James scores 19 for No. 8 NC State women in rout of Davidson

GoPack.com — Pack Closes Non-Conference Slate with Matchup against Vanderbilt

GoPack.com — #8 NC State Closes Non-Conference Slate with 81-47 Defeat of Davidson

GoPack.com — Bennett to Compete at USA Diving Winter Nationals

GoPack.com — Pack Adds Isaiah Miranda to Roster

Technician — Shorthanded NC State women’s basketball routs Davidson in final nonconference game

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