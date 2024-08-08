The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj53aGF0LiBhLiB5ZWFyLiDimaXvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL0xjZ3hpcjZEaEYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9MY2d4aXI2RGhGPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IE1ja2VuemllIExvbmcgT0xZIChAa2VuemllbG9uZzIxKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tlbnppZWxvbmcyMS9zdGF0
dXMvMTgyMDk4OTY3MjU5MzQ0OTA3MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B
dWd1c3QgNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibm8iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgdmlkZW8gY29vcmRpbmF0b3IgTmltYSBP
bWlkdmFyIGJhY2sgaW4gVHJpYW5nbGU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9lYXJQeUo1YVd0Ij5odHRwczovL3QuY28vZWFyUHlKNWFXdDwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3Rh
dHVzLzE4MjEzNzI4MTU2NjYyMjE0MTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QXVndXN0IDgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJh
bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gaGFz
IGNyYW5rZWQgb3V0IGEgYnVuY2ggb2YgRnJlYWtzIGluIHJlY2VudCB5ZWFy
cy4gREUgRGF2aW4gVmFubiwgTm8uIDYgb24gdGhpcyB5ZWFyJiMzOTtzIEZy
ZWFrcyBMaXN0LCBpcyB0aGUgbmV4dCBvbmUuIEhlIGNsb2NrZWQgYSA0LjY5
IDQwIGF0IDI3NiBwb3VuZHMsIGJlbmNoZWQgNDQwIHRvIGdvIHdpdGggYSAz
My1pbmNoIHZlcnQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tcWJTeXJBallz
Ij5odHRwczovL3QuY28vbXFiU3lyQWpZczwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vbXFiU3lyQWpZcyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL21xYlN5ckFqWXM8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgQnJ1Y2UgRmVsZG1hbiAoQEJydWNlRmVsZG1hbkNGQikg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcnVjZUZlbGRtYW5DRkIv
c3RhdHVzLzE4MjEyMDk4OTI2MDQyODkyNjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QXVndXN0IDcsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxMZXQgbWUgdGVsbCB5b3UsIEnigJltIGZyb20gdGhlIFNpcHAg
YnV0IFJ1biB3aXRoIFRoZSBQYWNr4oCdIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vRkJSZWNTeW1wb3NpdW0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEZCUmVjU3ltcG9zaXVtPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zv
b3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vblc0ZXNDNGF1VCI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25XNGVzQzRhdVQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWxl
eCBGYXVsayBha2Eg4oCcQ29hY2ggU3VnZeKAnSAoQENvYWNoQWxleEZhdWxr
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQWxleEZhdWxr
L3N0YXR1cy8xODIxNTM4MTgyOTc1ODY1MjU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SYWluLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy8xUGFjazFHb2FsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jMVBhY2sxR29hbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0YwOXc5
enV5SEUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GMDl3OXp1eUhFPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IE5DIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAUGFja0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTgy
MTUzNjI3NzE2ODI2MzI2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3Qg
OCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EaWdpdHMgYXJlIGluIPCfq6EgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2NXcnZwOWpROGEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jV3J2cDlqUThhPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIFdCQiDwn5C68J+PgCAoQFBhY2tXb21lbnNC
YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrV29tZW5z
QmJhbGwvc3RhdHVzLzE4MjEyMDMzODUwNDA3MTU5NzY/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDcsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1JRU2E3Uy1rSW5ZP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE