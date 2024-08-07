PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1QWFc5UkNZNk1DJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
NC State safety Donovan Kaufman is used to change
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
Auburn senior safety transfer Donovan Kaufman understands adapting to new situations.
Kaufman played under multiple head coaches and defensive coordinators at both Vanderbilt and Auburn, but is hoping to live up to his full potential at NC State.
Click below to watch the video:
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1JRU2E3Uy1rSW5ZP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25jc3RhdGUucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL25jLXN0YXRlLXNhZmV0eS1kb25vdmFuLWthdWZtYW4taXMtdXNl
ZC10by1jaGFuZ2UiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2Zw
aXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBk
dDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0g
ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1l
bnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5j
ID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9u
IG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24K
ICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMi
OwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0p
KCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczov
L3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZj
Nz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5jc3RhdGUucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZu
Yy1zdGF0ZS1zYWZldHktZG9ub3Zhbi1rYXVmbWFuLWlzLXVzZWQtdG8tY2hh
bmdlJmM1PTIwMjI3MzMxMjAmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8
L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK