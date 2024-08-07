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ago football Edit

NC State safety Donovan Kaufman is used to change

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Auburn senior safety transfer Donovan Kaufman understands adapting to new situations.

Kaufman played under multiple head coaches and defensive coordinators at both Vanderbilt and Auburn, but is hoping to live up to his full potential at NC State.

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