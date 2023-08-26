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Wolfpack newsstand — Aug. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Newcomers expected to play major roles for NC State

The Wolfpack Central — 2023 NC State roster by recruiting rating

The Wolfpack Central — NC State's depth chart

The Wolfpack Central — Videos: NC State coach Dave Doeren adjusts to new changes

The Wolfpack Central — 2023 Friday Night Rewind

Raleigh News & Observer —NC State football ‘different’: Why coach Dave Doeren says Pack has ‘something to prove’

Raleigh News & Observer —Where’s the mullet? NC State football lineman Dawson Jaramillo out for season

GoPack.com — Kevin Leatherwood, Kayla Jones Join NC State Women’s Hoops Staff

Technician — NC State men’s soccer downs Radford 3-1 in 2023 season opener

Technician — Wolfpack volleyball starts the season off with 3-1 victory

Technician — Wohner’s last-second score gifts NC State women’s soccer 1-1 draw against Rutgers

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