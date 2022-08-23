 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Aug. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Prospects shine at CP3 Rising Stars Camp

The Wolfpack Central — NC State football predictions: Who will lead Pack in receiving yards?

The Wolfpack Central — Darion Rivers has big dreams while starting season

The Wolfpack Central — Scouting video: Junior wing Jayden "Juke" Harris

Raleigh News & Observer —Ripken, the Durham Bulls bat dog, makes fetch happen. Now the country knows his charms.

Fayetteville Observer — Which NC State football players are flying under the radar?

Fayetteville Observer — Why NC State's Chris Toudle will never forget his first career catch

GoPack.com — Wolfpack Weekly with Dave Doeren to Premiere Wednesday Night

GoPack.com — Eric Knowles Named Chi Alpha Sigma’s Scholar Athlete of the Year

GoPack.com — My PACKed Summer: Wrestler Lewis Travels to India

GoPack.com — Leary Named to Manning Award Watch List

Technician — NC State Athletics’ week in review: August 14-21

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