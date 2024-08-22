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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

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Headlines

The Wolfpack Central — Coach: Plans to increase touches for NC State commit Arrion Concepcion

The Wolfpack Central — Having depth at QB is key for NC State

The Wolfpack Central — NC State freshman QB Cedrick Bailey soaking in knowledge

The Wolfpack Central — Ben Boulware Jr. starting to blow up in recruiting

Charlotte Observer — First look: NC State defense seeks dominant opener vs. Western Carolina, dominant QB

Charlotte Observer — Column: ESPN reporter called Clemson ‘overrated.’ Was she really that far off?

Charlotte Observer — Unfazed by a forgettable debut against Buffalo, Steelers quarterback Russell Wilson remains confident in the offense

Fayetteville Observer — N.C. State football game-by-game predictions 2024 schedule

Greensboro News-Record — With SMU in the ACC, Preston Stone will play on the big stage he once turned down

GoPack.com — NC State, Cardinals to Play in 2024 Jimmy V Women’s Classic

GoPack.com — Wolfpack Places Eight on Senior Bowl Watch List

GoPack.com — NC State Women’s Golf Releases 2024-25 Schedule

GoPack.com — Men’s Soccer Opens 2024 Campaign at Home

GoPack.com — Pack Men’s Golf Releases 2024-25 Competition Schedule

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