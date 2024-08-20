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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

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The Wolfpack Central — Gerritt Kemp feels NC State, playing defense is best path

The Wolfpack Central — NC State flips Gerritt Kemp from Duke

The Wolfpack Central — Four-star Camdin Portis carving out own path

The Wolfpack Central — Coach: NC State commits Caden Gordon, Jamar Browder on rise

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 0

Fayetteville Observer — Fans make 5 predictions about NC State football for 2024 season

Fayetteville Observer — NC State football preview 2024: 3 storylines for Wolfpack

Technician — NC State men’s soccer 2024 schedule preview

Technician — A way-too-early look at NC State men’s basketball’s 2024-25 roster

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