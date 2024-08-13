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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Coach: QB Jacob Smith has always wanted to attend NC State

The Wolfpack Central — Exciting PG Keyshawn Herring aiming to break out

The Wolfpack Central — Troy OL commit Kage Payne looking hard at NC State

The Wolfpack Central — Photo gallery: Meet the NC State team

Fayetteville Observer — NC State football: Fan poll on season predictions for Wolfpack in 2024

Fayetteville Observer — Where is NC State football ranked in preseason Top 25?

GoPack.com — Pack Swim and Dive Shines in Paris

GoPack.com — Davin Vann Chosen to the Chuck Bednarik Award Watch List

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