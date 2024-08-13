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Coach: QB Jacob Smith has always wanted to attend NC State
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
Jacob Smith was more known for his baseball prowess when he arrived at Pfafftown (N.C.) Reagan High, but that changed quickly.
Smith had verbally committed to NC State baseball on Feb. 1, 2022, which put him under the microscope his freshman year at Reagan. Smith decided to play football for the first time since the fifth grade at Reagan and coach
Josh McGee’s plan was to take it slow. McGee knew during summer 7-on-7 events that Smith could spin the football and had a chance to be special, but started him off on the junior varsity team.
Pfafftown (N.C.) Reagan High junior quarterback/baseball player Jacob Smith picked NC State on Aug. 8. (Rivals.com)
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