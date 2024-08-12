PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1QWFc5UkNZNk1DJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Photo gallery: Meet the NC State team
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State had its first day of practice July 31, with the first portion open to the media.
Click below to view the various players.
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25jc3RhdGUucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3Bob3RvLWdhbGxlcnktbWVldC10aGUtbmMtc3RhdGUtdGVhbS0x
IiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwn
LAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcK
ICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNy
ZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1l
bnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAg
ICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBz
byB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9
ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBh
cmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3Njcmlw
dD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNh
cmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0El
MkYlMkZuY3N0YXRlLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGcGhvdG8tZ2FsbGVy
eS1tZWV0LXRoZS1uYy1zdGF0ZS10ZWFtLTEmYzU9MjAyMjczMzEyMCZjdj0y
LjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNv
bVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=